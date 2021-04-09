Поменяли на Меняйло: глава Северной Осетии ушёл в отставку

Череда отставок высокопоставленных российских чиновников продолжается: 8 апреля стало известно об уходе главы Ульяновской области Сергея Морозова, а 9 апреля пост покинул глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

По данным пресс-службы Кремля, Битаров, как и его "предшественники", подал в отставку по собственному желанию. Президент РФ Владимир Путин отставку уже принял, временно руководить республикой будет Сергей Меняйло (ранее — полпред главы государства в Сибирском федеральном округе).

"Принять отставку главы Республики Северная Осетия — Алания Битарова В. З. по собственному желанию. Назначить Меняйло Сергея Ивановича временно исполняющим обязанности главы Республики Северная Осетия — Алания до вступления в должность лица, избранного главой Республики Северная Осетия — Алания, освободив его от занимаемой должности", — указано на сайте.

Путин — Меняйло: "Через месяц-полтора увидимся"

Владимир Путин

Интересные подробности позднее пришли по итогам встречи Путина и Меняйло в формате видеоконференции. Президент отметил предварительные сроки "вхождения" Меняйло в работу, уточнил, что ему "окажут поддержку", и напомнил о ключевом достоянии республики.

"Через месяц-полтора увидимся, расскажете о том, как вы входите в дело. И со своей стороны будем делать всё для того, чтобы вас поддержать. Самое главное достояние [Северной Осетии] — это, конечно, люди: талантливые, трудолюбивые и очень мужественные. Это исторически так всё сложилось", — указал президент.

Также Северная Осетия, добавил президент, известна весьма высоким уровнем образования. Именно вышеуказанные особенности станут для Меняйло "опорой", благодаря которой удастся достигать поставленных задач.

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