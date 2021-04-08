Продолжается череда отставок в руководстве российских регионов. Седьмого апреля Владимир Путин принял отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола, а уже 8-го в отставку захотел и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.
Отставка, как и в случае с Кара-оолом, оказалась добровольной — как сообщил сам Морозов в своём обращении к жителям региона, он захотел стать депутатом Госдумы. Морозов уточнил, что занимал свой пост 16 лет, за которые получилось сделать "добрые и важные дела".
"Я обратился к главе нашего государства с просьбой об отставке. Я принял решение баллотироваться в депутаты Государственной думы.
Мне представляется, что за 16 лет мы с вами сделали много добрых и очень важных дел, сейчас должны вместе сосредоточиться на продвижении интересов и Ульяновской области, и других регионов РФ.
Мы отдаем себе отчёт, что мир быстро меняется. А раз так, то время пришло, в том числе для молодых команд, молодых управленцев", — объяснил Морозов.
Новая команда, уверен чиновник, сможет сохранить наработанную "базу" и сделать всё, чтобы повысить качество жизни всех жителей области.
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