Молохов: планы Киева по вторжению в Крым напоминают карнавал

Планы Киева по возвращению Крыма можно сравнить с карнавалом, уверен руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов. На словах будучи готовыми на всё, на деле киевские политики просто-напросто боятся.

Напомним, что ранее представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович, что называется, раскрыл карты. Учения с НАТО (известные как Defender Europe-2021) нужны, оказывается, для отработки будущей войны с РФ. Арестович уточнил, что в НАТО уже начали работы по переброске войск и налаживанию логистики.

"Все их планы по вторжению в Крым и возвращению полуострова под свой контроль напоминают карнавал. Киевские политики могут сколько угодно рядиться в военных стратегов и героев, но на практике боятся даже смотреть в сторону России", — сообщил Молохов, цитату приводит РИА "Новости".

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