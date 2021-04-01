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Слова Путина о "ловушке" для губернаторов пришлось разъяснять Пескову

Политика

Слова Владимира Путина о том, что некоторых региональных руководителей можно было бы "поместить в ловушку", пришлось объяснять его пресс-секретарю Дмитрию Пескову. Речь, уточнил Песков, шла в первую очередь о финансах.

Слова Путина о "ловушке" для губернаторов пришлось разъяснять Пескову

Напомним, что в среду, 31 марта, Путин высказал недовольство властями некоторых регионов. Причина оказалась в следующем: вместо того, чтобы в случае проблем с бюджетом просить деньги у "центра", некоторые особо инициативные губернаторы набрали коммерческих кредитов.

Вопрос в том, какие именно причины подвигли губернаторов действовать именно так, но "лучше бы их самих поместить в ловушку соответствующую", высказался Путин.

"Конечно, президент критиковал ту ситуацию, когда при наличии возможностей получения дешёвых заимствований по линии государства некоторые регионы наращивают долговую нагрузку по линии коммерческих банков", — отметил Песков.

Регионы, в которых проводилась подобная политика, оказываются "в ловушке долговой зависимости" и вместо нормального развития вынуждены постоянно искать деньги на оплату кредитов.

"Это и есть ловушка, о которой говорил президент", — пояснил Песков.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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