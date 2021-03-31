Путин рассказал о приватизации за неисполнение гособоронзаказа

Если предприятие взялось за гособоронзаказ, но не справилось и выполняет его со сбоями или проблемами, его можно национализировать. Такая мера названа "возможной" президентом РФ Владимиром Путиным.

Вопрос о гособоронзаказах Путин осветил, принимая участие в церемонии подписания Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателями и правительством РФ на 2021-2023 годы. Президент подчеркнул, что для "отдельных предприятий" вариант с национализацией приемлем.

"Да, такой инструмент возможен, в том числе и в случае злостного невыполнения гособоронзаказа отдельными предприятиями. Здесь вообще всё понятно, кроме эффективности со стороны менеджмента, потому что деньги государственные выделяют исправно, ритмично, без всяких задержек, а сбои бывают", — высказался Путин.

По мнению президента, это логичный шаг, в том числе потому, что собственники таких предприятий получают помощь от государства, которая, соответственно, в случае проблем также используется не по максимуму.