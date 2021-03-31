Путин объяснил планы по восстановлению рынка труда

Новостями о работе по восстановлению рынка труда поделился Владимир Путин. Президент подчеркнул важные моменты этой задачи и уточнил несколько ключевых дат.

Путин поднял вопросы рынка труда, обращаясь к присутствующим на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством РФ на 2021-2023 годы.

"Уже к концу текущего года нужно восстановить рынок труда до уровня 2019 года. Мы с правительством постоянно это обсуждаем. Решение этой задачи зависит прежде всего от роста деловой активности, от наращивания капиталовложений, от инвестиций", — объяснил Путин.

Также важным моментом остаётся обеспечение трудовых прав растущего сегмента удалённых работников, напомнил президент.

Ожидается и рост зарплат: по словам Путина, власти рассчитывают в этом вопросе на бизнес. Поскольку бизнесмены получили различные налоговые льготы, то вполне могут освободившиеся деньги направить в том числе на наращивание зарплат.