Новостями о работе по восстановлению рынка труда поделился Владимир Путин. Президент подчеркнул важные моменты этой задачи и уточнил несколько ключевых дат.
Путин поднял вопросы рынка труда, обращаясь к присутствующим на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством РФ на 2021-2023 годы.
"Уже к концу текущего года нужно восстановить рынок труда до уровня 2019 года. Мы с правительством постоянно это обсуждаем.
Решение этой задачи зависит прежде всего от роста деловой активности, от наращивания капиталовложений, от инвестиций", — объяснил Путин.
Также важным моментом остаётся обеспечение трудовых прав растущего сегмента удалённых работников, напомнил президент.
Ожидается и рост зарплат: по словам Путина, власти рассчитывают в этом вопросе на бизнес. Поскольку бизнесмены получили различные налоговые льготы, то вполне могут освободившиеся деньги направить в том числе на наращивание зарплат.
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