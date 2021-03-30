Путин рассказал о государственной языковой политике и русском языке

О важности русского языка и о его объединяющей роли для страны рассказал Владимир Путин. Он поднял тему, выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям — глава государства напомнил собравшимся о концепции государственной языковой политики.

О концепции, к слову, говорят достаточно давно. Например, в августе прошлого года стало известно о том, что она поможет "сохранить и обеспечить развитие русского языка в России и в мире". Об этом рассказал правительству премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В числе задач, которые поможет решить концепция:

разработка словарей и справочников;

экспертная оценка правил русского языка;

формирование языковой политики.

"Особое место в проекте документа отведено русскому языку. Вы знаете, как велика его значимость для всех граждан России, для социально-экономической, духовной, культурной консолидации нашего общества", — сообщил Путин.