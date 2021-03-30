О важности русского языка и о его объединяющей роли для страны рассказал Владимир Путин. Он поднял тему, выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям — глава государства напомнил собравшимся о концепции государственной языковой политики.
О концепции, к слову, говорят достаточно давно. Например, в августе прошлого года стало известно о том, что она поможет "сохранить и обеспечить развитие русского языка в России и в мире". Об этом рассказал правительству премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В числе задач, которые поможет решить концепция:
"Особое место в проекте документа отведено русскому языку. Вы знаете, как велика его значимость для всех граждан России, для социально-экономической, духовной, культурной консолидации нашего общества", — сообщил Путин.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Литва решила, что роль главного русофоба Европы надо дополнить ролью главного синофоба, это лишает её китайского транзита.