Путин объяснил, что должны отражать итоги выборов в Госдуму

Грядущие выборы в Госдуму нужно провести на достойном уровне. Они важны как для всей страны в целом, так и для всех её граждан. Центризбирком ранее задал высокие стандарты проведения выборов — важно сохранить тенденцию.

Об осенних выборах подробнее рассказал президент России Владимир Путин. Он поднял тему, обращаясь к главам государства к членам ЦИК России состава 2021-2026 годов, а также гостям первого организационного заседания нового состава ЦИК РФ. Обращение президента уже доступно на официальном сайте Кремля.

"Уверен, что профессионализм, твёрдая приверженность традициям, заложенным предшественниками, позволят вам провести предстоящую федеральную избирательную кампанию на достойном уровне. Для страны, её развития и суверенитета принципиально важно, чтобы результаты выборов отражали подлинную волю граждан России", — выделил ключевые моменты президент.