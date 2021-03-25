Плодотворно и продуктивно проходит визит российского премьера Михаила Мишустина в Грецию. Как сообщили представителям ТАСС члены российской делегации, Мишустин уже успел получить медаль и пообщаться с принцем.
Напомним, что Мишустин прибыл с визитом в столицу Греции для участия в праздновании важной для греков даты: 200-летия со дня старта национально-освободительной революции. В числе прочих гостей оказался и принц Уэльский Чарльз.
"Мишустин с принцем Чарльзом, как и с другими гостями, поприветствовали друг друга и пообщались на приёме у президента [Греции Катерины Сакелларопулу]", — уточнили для ТАСС в делегации.
Также Мишустина наградили особой медалью: так греческие власти отметили вклад русского народа в дело освобождения Греции от Османской империи.
На четверг, 25 марта, в Афинах запланирован военный парад.
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