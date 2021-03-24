Патрушев оценил слова Салливана о "трудных временах" для США и РФ

В Вашингтоне уверены, что американо-российским отношениям предстоят "трудные времена". Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Салливан, общаясь с журналистами канала MSNBC, подчеркнул: "трудные времена" в отношениях Москвы и Вашингтона будут вызваны различием точек зрения по некоторым важным вопросам. Также он уточнил, что Штаты всё-таки могут сотрудничать с Россией, но лишь по некоторым темам вроде "ядерной".

"Раз они предрекают, значит, они и планируют. А если планируют, то могут и реализовать. Но тогда и будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить", — оценил слова Салливана секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, общаясь со СМИ.

Напомним, что ранее риторика Вашингтона удивила весь мир: президент США Джо Байден назвал своего российского коллегу Владимира Путина "убийцей", а также заявил, что тот "ответит за вмешательство" в американский выборный процесс.