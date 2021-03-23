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Депутат Мосгордумы о поддержке молодых семей и пенсионном возрасте

Политика

Депутаты Мосгордумы рассмотрят инициативу об увеличении возраста родителей, которые получают поддержку для молодых семей. Предложение внесла фракция партии "Единая Россия".

Депутат Мосгордумы о поддержке молодых семей и пенсионном возрасте

По словам председателя комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилла Щитова, предлагается повысить возраст до 35 лет.

"Одной из самых значимых финансовых мер поддержки в Москве являются дополнительные выплаты для молодых родителей. Единовременная выплата молодым семьям при рождении первого ребенка составляет почти 103 000 рублей, на второго ребенка — 144 000 рублей, на третьего или последующего ребенка — почти 206 000 рублей. Сейчас выплаты предусмотрены только для семей, где обоим супругам не более 30 лет. Мы предлагаем повысить этот возраст до 35 лет включительно", — сказал он агентству городских новостей "Москва".

Эту инициативу "Правде.Ру" прокомментировал глава фракции "Справедливая Россия" в Мосгордуме Магомет Яндиев.

"Если говорить уж совсем сухо, то эта мера позволит многим москвичам получить финансовую поддержку правительства Москвы, которая полагается молодым семьям. Там, в принципе, неплохие деньги. Соответственно, увеличение этого возраста увеличивает количество людей, которые могут рассчитывать на такую помощь", — сказал депутат.

"А если немножко добавить туда жизни, эта партия ("Единая Россия" — прим.) несколько лет назад подняла пенсионный возраст на 5 лет. И то, что они сейчас делают, они просто пытаются в тех же пределах, в той же логике скорректировать тот негатив, который они создали. Если у нас пенсионный возраст вырос на 5 лет, пожалуйста, поднимайте планку и для молодежи. Теперь молодежь не 30 лет, а 35 лет. Больше москвичей получат доступ к финансированию от правительства Москвы. Это здорово. С другой стороны, это следствие, отголоски того непродуманного, непрофессионального решения о повышении пенсионного возраста, которое было принято несколько лет назад", — считает Магомет Яндиев.

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