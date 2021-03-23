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У нас что, разные дети? — эксперт о парадоксах учительских зарплат

Политика

Отношение к зарплатам учителей у властей меняется порой кардинально: от знаменитого спича Дмитрия Медведева "пусть идут в бизнес" до обещаний разного рода повышений и надбавок. Новая задумка: довести минимальный учительский оклад до двух МРОТ.

У нас что, разные дети? — эксперт о парадоксах учительских зарплат

Чем чреват "зарплатный перекос" для учителей, детей и всей системы образования? Какие яркие примеры абсурдности ситуации можно привести?

Корреспонденты "Правды.Ру" побеседовали с Ириной Бабуриной, директором школы №117, заслуженным учителем РФ.

Все дороги ведут в Москву: доходит до смешного

Эксперт отмечает: проблема с разницей в зарплатах учителей характерна даже для Москвы и Подмосковья. Доходит до смешного: школы, расположенные относительно близко друг от друга, предлагают совершенно разные зарплаты.

"У нас же есть ситуации, когда в Подмосковье зарплаты меньше, чем в Москве. У нас стоят две школы, например, в Бутово. Одна считается подмосковная, а вторая — стоит в Москве. И зарплата у людей почти в 2 раза различается.

И я каждый день на почту получаю предложения от педагогов. Они все стремятся в Москву из очень многих регионов страны.

Потому что минимальная зарплата учителя в Москве при полной ставке — это где-то 78-80 тысяч рублей. Это более чем, на мой взгляд, достойная зарплата", — объясняет Бабурина.

К зарплате, кстати, положены различные надбавки: например, за классное руководство, ведение направлений, проектов, кружков. В итоге в школе Бабуриной средняя зарплата составляет около 120 тысяч. Но для многих учителей из регионов данная цифра — из области научной фантастики.

От печали до радости: парадоксы учительских зарплат

Эксперт приводит пример: в её школу пришёл молодой педагог, который ранее 7 лет работал в Челябинске. Там ему платили около 33 тысяч при нагрузке большей, чем сейчас.

"Прекрасный математик, замечательный парень, работал в хорошем лицее в своём городе. Сейчас у него зарплата где-то около 100 тысяч. Он может себе позволить снять квартиру хорошую, достойно жить, позволить себе многое, ездить отдыхать.

100 тысяч, ну 70 за вычетом налогов, сборов, или 33. Это, на мой взгляд, безусловно, неправильно", — уверена Бабурина.

Можно сказать, что это безобразие: очевидно, что зарплата должна быть везде одинаковая и везде высокая. Оплата труда учителей не должна зависеть от возможностей регионов.

"Дотационный регион — значит, учителя будут влачить жалкое существование. Богатый регион — значит, будут "жировать". Это неправильно.

Есть категории людей, профессий, которые должны во всей стране получать за одну и ту же работу соответствующую одну и ту же высокую зарплату — это учитель, это врач, это наши военные, это наша охрана.

А иначе что такое получается? У нас что, разные дети? В Москве — такие дети, а в Челябинской области — совсем другие дети?

Как такое может быть? Это просто нонсенс", — объясняет Бабурина.

Главный в школе: уйти нельзя остаться

Вопрос можно поставить и так: если сейчас молодые учителя, которые пока "легки на подъём", разъедутся из бедных регионов в богатые, кто будет учить детей, когда уйдёт на покой "старая гвардия"?

Этот вопрос должен решаться на федеральном уровне, считает эксперт. Отдавать его на откуп региональным властям нельзя ни в коем случае.

"Я скажу крамольную фразу: главный человек в школе — это учитель. Не ученик, а учитель. От него зависит сегодня очень много. И как мы его подготовим, какие условия ему создадим — это повлияет на качество преподавания.

А так, когда человек думает только о том, как бы заработать, как бы набрать часов… Я много лет работала учителем: в дни, когда у меня были уроки, я ничего другого делать не могла. Я была выжатым лимоном.

Нам разрешено было иметь полставки — 8-9 часов. У меня было два дня по 5 уроков. Я в этот день ничего не могла.

Дать 5 уроков, нормальных, хороших уроков — это очень сложно. Чтобы они были полноценными, конечно, нужно выкладываться", — резюмирует Бабурина.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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