Косачёв прокомментировал заявление Байдена о "расплате" Путина

Заявления президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина можно называть как минимум хамскими. Попытки угрожать российскому президенту определённо скажутся на отношениях США и России — конечно же, не в лучшую сторону.

Свою оценку риторики Байдена, который ранее пообещал, что Путин "заплатит" за вмешательство РФ в американские выборы, дал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв. По его мнению, недавние данные о возвращении за консультацией российского посла в США Анатолия Антонова могут стать лишь началом в череде "реакций Москвы".

"Такого рода заявления неприемлемы ни при каких обстоятельствах и неизбежно резко обостряют наши двусторонние отношения. Отзыв российского посла из Вашингтона в Москву на консультации — оперативная, адекватная и единственно верная реакция в такой ситуации. Подозреваю, не последняя, если не последует разъяснений и извинений с американской стороны", — рассказал Косачёв через Facebook.