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Косачёв прокомментировал заявление Байдена о "расплате" Путина

Политика

Заявления президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина можно называть как минимум хамскими. Попытки угрожать российскому президенту определённо скажутся на отношениях США и России — конечно же, не в лучшую сторону.

Косачёв прокомментировал заявление Байдена о "расплате" Путина

Свою оценку риторики Байдена, который ранее пообещал, что Путин "заплатит" за вмешательство РФ в американские выборы, дал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв. По его мнению, недавние данные о возвращении за консультацией российского посла в США Анатолия Антонова могут стать лишь началом в череде "реакций Москвы".

"Такого рода заявления неприемлемы ни при каких обстоятельствах и неизбежно резко обостряют наши двусторонние отношения.

Отзыв российского посла из Вашингтона в Москву на консультации — оперативная, адекватная и единственно верная реакция в такой ситуации.

Подозреваю, не последняя, если не последует разъяснений и извинений с американской стороны", — рассказал Косачёв через Facebook.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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