Заявления президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина можно называть как минимум хамскими. Попытки угрожать российскому президенту определённо скажутся на отношениях США и России — конечно же, не в лучшую сторону.
Свою оценку риторики Байдена, который ранее пообещал, что Путин "заплатит" за вмешательство РФ в американские выборы, дал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв. По его мнению, недавние данные о возвращении за консультацией российского посла в США Анатолия Антонова могут стать лишь началом в череде "реакций Москвы".
"Такого рода заявления неприемлемы ни при каких обстоятельствах и неизбежно резко обостряют наши двусторонние отношения.
Отзыв российского посла из Вашингтона в Москву на консультации — оперативная, адекватная и единственно верная реакция в такой ситуации.
Подозреваю, не последняя, если не последует разъяснений и извинений с американской стороны", — рассказал Косачёв через Facebook.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Джо Байден в интервью ABC News оскорбительно отозвался о Владимире Путине. Что в ответ должен предпринять Кремль? Делать вид, будто ничего не произошло, странно.