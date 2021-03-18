Российскому послу в США придётся вернуться в Москву

В свете ухудшающихся отношений с США из Москвы пришло указание: посол России в Штатах Анатолий Антонов должен вернутся на родину. Вылет запланирован на 20 марта.

В заявлении российского посольства на Facebook уточняется: возвращение связано с необходимостью дополнительных консультаций по отношениям Москвы и Вашингтона.

"В ходе встреч в МИД России и других ведомствах планируется обсудить пути выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей", — указано в сообщении.

Дипломаты сообщили, что в кризисе виноваты США, которые несколько последних лет планомерно проводили политику, загоняющую отношения двух стран в тупик.

"Неконструктивный курс администрации в отношении нашей страны не отвечает интересам России и США, а отдельные непродуманные заявления американских руководителей и вовсе ставят под угрозу обрушения и без того избыточно конфронтационные отношения", — резюмировали в посольстве.

Москва по-прежнему готова к работе с Вашингтоном и считает, что диалог и сотрудничество помогут интересам обоих народов.