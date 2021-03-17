Один из "секретов" отношений США и России решил открыть министр обороны Сергей Шойгу. Он отметил, что две страны достаточно тесно контактируют в рамках работы в Сирии.
Шойгу прокомментировал "секрет" для издания Tengrinews. По его словам, контакты между США и РФ в Сирии происходят каждый день, причём по несколько раз.
"Не буду скрывать, что и сегодня в Сирии на оперативном, на тактическом уровне у нас очень тесные контакты с американскими коллегами. Может быть, если это для кого-то секрет, я его открываю, этот секрет.
У нас на уровне наших, по гражданскому назову, управленцев в воздушном пространстве и ведению работы в воздухе по борьбе с терроризмом по несколько раз в день бывают контакты", — объяснил Шойгу.
Также министр обороны рассказал, что шаги, которые предпринимает администрация Джо Байдена, вселяют надежду на продолжение конструктивного диалога.
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