Шойгу раскрыл "секрет" работы США и России в Сирии

Один из "секретов" отношений США и России решил открыть министр обороны Сергей Шойгу. Он отметил, что две страны достаточно тесно контактируют в рамках работы в Сирии.

Шойгу прокомментировал "секрет" для издания Tengrinews. По его словам, контакты между США и РФ в Сирии происходят каждый день, причём по несколько раз.

"Не буду скрывать, что и сегодня в Сирии на оперативном, на тактическом уровне у нас очень тесные контакты с американскими коллегами. Может быть, если это для кого-то секрет, я его открываю, этот секрет. У нас на уровне наших, по гражданскому назову, управленцев в воздушном пространстве и ведению работы в воздухе по борьбе с терроризмом по несколько раз в день бывают контакты", — объяснил Шойгу.

Также министр обороны рассказал, что шаги, которые предпринимает администрация Джо Байдена, вселяют надежду на продолжение конструктивного диалога.