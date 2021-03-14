Истории про Александра Литвиненко, Алексея Навального и других нужны Западу лишь для формирования общественного мнения в нужном для него ключе, жизни этих людей западных партнеров не волнуют, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
"Никакой фактологии под этим нет... и дело Литвиненко - как повисло в воздухе, так они и хотят, чтобы оно растворилось и осталось исключительно в публично-исторической сфере. Чтобы как старый, паутиной подернутый скелет, они периодически доставали эти истории, а потом убирали в свой шкаф. То же самое дело Березовского, Скрипали, сейчас эта история с Навальным - это все то, о чем говорил герцог Сассекский - Гарри - в своем интервью, рассказывая об этом самом воздействии политического истеблишмента Британии на таблоиды - что у каждого есть прописанная роль, что все это находится в сцепке, связке, что, открывая какую-то часть своей жизни, и допуская туда прессу, таблоиды, политический истеблишмент получает искомое - нужную подачу тематики на страницах прессы и на телевидении", - заявила Захарова.
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