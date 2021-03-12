Поклонской не приходило предложений остаться депутатом Госдумы

Наталье Поклонской не приходило предложений вновь баллотироваться в качестве депутата российской Государственной Думы.

"Предложений никаких не было. Но я пойду дальше, а куда — увидим", — уточнила она РИА "Новости". Поклонская признала, что допустила за свою "первую политическую пятилетку" несколько ошибок, из которых намерена делать выводы.

На вопрос, не станет ли она мэром какого-нибудь из городов в Крыму, депутат ответила, что может там возглавить прокуратуру, "которую сама и создала".

Очередные выборы в Госдуму состоятся 19 сентября 2021 года. В январе Наталья Поклонская заявляла, что готова продолжить депутатскую деятельность, если её включат в выборные списки фракции "Единая Россия".