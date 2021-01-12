Наталья Поклонская заявила, что готова продолжить депутатскую деятельность, если её включат в выборные списки фракции "Единая Россия". Если этого не произойдёт, то она готова вернуться на работу в прокуратуру.

"Во-первых, это зависит от той фракции, которая меня пригласила в предыдущие выборы, в 2016 году… На сегодняшний день, если меня включают в предвыборные списки, а это зависит от фракции, в которой я нахожусь, "Единая Россия", конечно, — я иду дальше. Если нет, мой рапорт лежит у меня на рабочем столе о восстановлении меня в предыдущей должности", — отметила парламентарий.