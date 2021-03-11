Министр науки объяснил отмену одного из важнейших научных конкурсов

История с отменой одного из самых массовых в России научных конкурсов для учёных обрела, наконец, логическое завершение. Оказалось, что конкурс решили "свернуть" из-за очередной реорганизации.

Напомним, что "Конкурс проектов фундаментальных научных исследований "А", известный экспертам и учёным как один из самых демократичных и популярных, был по неизвестным причинам отменён. Отмена произошла в момент, когда самые "шустрые" участники уже успели подать заявки, и всколыхнула всё научное сообщество.

Комментарий касательно отмены конкурса "Правде. Ру" ранее дал Александр Марков, заведующий кафедрой биологической эволюции Биологического факультета МГУ. Он подчеркнул, что решение можно назвать словом "маразм", и уточнил: оно негативно скажется на желании учёных работать в России.

Комментарий касательно отмены дал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Чиновник заверил: конкурс оперативно "перезапустят".

"Само решение не было неожиданным. Оно было обусловлено решением о том, что будет проведена реорганизация РФФИ. 8 февраля на площадке Минобрнауки России руководители двух фондов подписали документ "Общие подходы к объединению РФФИ и РНФ". И там были зафиксированы принципы объединения, в том числе было сказано, что будут использоваться лучшие практики. Конкурс был отменён в связи с тем, что начались эти реорганизационные мероприятия. Мы говорим о том, что конкурс отменён в начале года одним фондом для того, чтобы его мог запустить в этом же году другой фонд, на близких условиях", — уточнил Фальков для ТАСС.