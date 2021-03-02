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"Это какой-то маразм": эксперт оценивает последствия экономии на науке

Политика

Грустная новость для российской науки: один из самых массовых конкурсов, известный как "Конкурс проектов фундаментальных научных исследований "а", лишили денег на гранты.

"Это какой-то маразм": эксперт оценивает последствия экономии на науке

Уже поступившие заявки не будут рассмотрены, новые — не примут. Конкурс, который помогал тысячам учёных, правительство в целях "экономии" решило приостановить.

"В соответствии с решением правительства РФ от 12 февраля 2021 года, конкурс проектов фундаментальных научных исследований ("А") отменён", — сообщают на сайте РФФИ.

Каковы последствия такого решения? Насколько важен конкурс для российской науки? Рассказывает Александр Марков, доктор биологических наук, заведующий кафедрой биологической эволюции Биологического факультета МГУ, автор книги "Эволюция человека", биолог, палеонтолог, эволюционный психолог, популяризатор науки.

"Бах — и всё отменили": что случилось с конкурсом

Новость, отмечает эксперт, оказалась неожиданной. Конкурс "А" инициативных проектов РФФИ был основной поддержкой для очень большего количества научных коллективов. Он был самым массовым и самым демократичным, благодаря ему многие учёные получали шанс на финансирование.

"Все готовились: писали заявки, обсуждали, планировали. И вдруг бах — и вот так отменяют. Государство просто взяло и отобрало деньги у науки.

Это очень странно. Непонятно, что происходит. Это похоже то ли на демонстративный жест, то ли на какую-то месть. Не могу понять, что это вообще.

Приличные государства так не поступают. Это какой-то маразм", — рассказывает Марков.

Разрешение на "утечку": каковы будут последствия

Отмена конкурса, помимо понятных негативных эмоций, вызывает и опасения на российскую науку. Это "двойной удар" — и материальный, и эмоциональный. Люди в итоге станут уезжать, искать места, где их ценят.

"И так очень большой процент специалистов, которые хотят заниматься наукой, уезжают.

Если молодой специалист действительно хорошего уровня, закончил хороший университет, по своим способностям, по своей подготовке он способен работать на Западе, может поступить в аспирантуру, то…

Очень значительная часть, я думаю, что сильно больше половины таких, кто может уехать работать на Запад, не только на Запад, а в Японию, в Китай", — считает Марков.

Конечно, в стране останутся патриоты — но именно им данное решение станет настоящим плевком в лицо. Им после этого очень трудно будет продолжать себя убеждать, что они нужны стране.

"Мне кажется, что всё-таки это сделано именно в таких целях: показать учёным их место в этом мире", — рассуждает Марков.

"Наука так не работает": как власти "помогают" учёным

В конечном итоге Россия может потерять своих передовых ученых, лишившись новейших достижений. Конечно, ситуация не коснётся тех коллективов, которые считаются высококлассными и уже "находятся у кормушек" — но проблема в том, что их очень мало.

"У нас сейчас какая политика проводится в последние годы по отношению к науке?

Уже давно постепенно внедряют (совершенно убийственная на самом деле для российской науки политика) следующий подход: выделяют приоритетные направления и на них дают деньги.

Всем остальным денег не дают", — разъясняет ситуацию Марков.

Как итог: в стране появляются три-четыре лаборатории мирового уровня, которые можно показать, похвастаться ими. А всем, кто работает по направлениям, не являющимся приоритетными, приходится сидеть без денег.

Наука, выделяет ключевой момент эксперт, это всё-таки целостная система, в которой должны быть нормально работающие ученые по всем направлениям. А в российских условиях она превратилась в "пазл": мы выделяем 10-20 изолированных кусочков в едином организме науки.

"Это порочная практика изначально. Наука так не работает. Можно конечно, сделать 20-30 передовых лабораторий, которые будут хорошо работать. Но они не будут интегрированы в российскую науку, потому что российской науки без цельной системы не будет", — резюмирует Марков.

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Автор: Константин Шапров
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