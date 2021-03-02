Новый вариант экономии денег придумали и реализовали российские власти. По данным, которые предоставили в Российском фонде фундаментальных исследований (РФФИ), решением правительства отменён один из ключевых исследовательских конкурсов.
"В соответствии с решением правительства РФ от 12 февраля 2021 года, конкурс проектов фундаментальных научных исследований ("а") отменён.
На основании этого решения дальнейший прием заявок на конкурс прекращён. Поступившие заявки останутся без рассмотрения", — уточняют на сайте РФФИ.
Речь идёт о конкурсе, который стартовал ещё в сентябре 2020 года и призван был "поддержать исследования" и стимулировать учёных. По уточнённым данным, гранты варьировались от одного до полутора миллионов рублей.
Из открытых данных также известно, что данный конкурс проводился ежегодно, а количество поддерживаемых учёных доходило до нескольких тысяч.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Польша, Литва, Латвия теряют российский и белорусский транзит, наказывая не Россию и Белоруссию, а своё население