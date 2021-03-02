Наука подождёт: власти придумали, как сэкономить бюджет

Новый вариант экономии денег придумали и реализовали российские власти. По данным, которые предоставили в Российском фонде фундаментальных исследований (РФФИ), решением правительства отменён один из ключевых исследовательских конкурсов.

"В соответствии с решением правительства РФ от 12 февраля 2021 года, конкурс проектов фундаментальных научных исследований ("а") отменён. На основании этого решения дальнейший прием заявок на конкурс прекращён. Поступившие заявки останутся без рассмотрения", — уточняют на сайте РФФИ.

Речь идёт о конкурсе, который стартовал ещё в сентябре 2020 года и призван был "поддержать исследования" и стимулировать учёных. По уточнённым данным, гранты варьировались от одного до полутора миллионов рублей.

Из открытых данных также известно, что данный конкурс проводился ежегодно, а количество поддерживаемых учёных доходило до нескольких тысяч.