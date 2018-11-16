Синдзо Абэ в ходе переговоров с Владимиром Путиным заверил, что, если Россия всё же отдаст Японии часть Курил, американские военные базы там не появятся. Об этом сообщает японская пресса.
Основания для подобных предположений были - у Японии и США существует договор, подразумевающий защиту американской стороной территорий Японии как своих собственных. Однако премьер сообщил, что договор о безопасности с США не является обязательствами и размещение баз на территории азиатской страны невозможно без согласия на то Токио.
Напомним, существенно осложнили переговоры о передаче Курильских островов высказывания генерального секретаря Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти: в выступлении 2016 года он допустил возможность размещения на Курилах американских военных баз. Позже сам Сётаро Яти, а так же другие высокопоставленные лица Японии утверждали, что базы США на островах размещаться не будут.
Японские СМИ допускают, что перед следующим этапом переговоров между Японией и Россией министерству иностранных дел Японии придётся провести ряд консультаций с правительством США.
Ранее "Правда.Ру" сообщала об инициативе с японской стороны обсудить вопрос передачи части Курильских островов на основе советской-японской Декларации 1956 года. Владимир Путин в ответ на это сообщил, что это потребует дополнительной серьёзной проработки, потому что в Декларации упоминаются не все острова.
Фото: REX/Shutterstock
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