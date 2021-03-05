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"Это тяжелейший труд": кем не хотят стать женщины, версия Жириновского

Политика

О том, кем бы не хотели стать женщины России, поведал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его мнению, труд президента — не то, чего они хотят.

"Это тяжелейший труд": кем не хотят стать женщины, версия Жириновского

Вопрос о женщинах и должности президента Жириновский поднял, ведя прямой эфир через Instagram.

Он подчеркнул: уже были случаи, когда для женщин оказывались сложными даже губернаторские должности. В частности, сразу вспоминается пример Мурманской области, в которой была губернатором Марина Ковтун (с 2012 по 2019 годы).

"Они талантливые, они хорошие, но весь день заниматься вопросами жизни региона — это невозможно. Ни одна не устояла. Им никто не мешал, им помогали, и они не виноваты.

Президентами, я уверен, они не захотят стать, это тяжелейший труд", — резюмировал Жириновский.

Политик отметил, что женщинам определённо стоить дать "больше свободы", а также добавил: хотелось бы, чтобы они вдохновляли мужчин.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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