Депутаты Мосгордумы поспорили о "дистанте"

Некоторые депутаты столичного парламента явно устали от дистанционного формата работы. Например, Михаил Тимонов полагает, что этот формат ограничивает возможность работы депутатов.

По мнению депутата, "с учётом того, что мы уже или переболели или привились, дистанционная форма бессмысленна".

Однако среди его коллег единодушия по этому поводу не наблюдается. Депутат Мосгордумы Любовь Никитина (КПРФ) не готова поддержать Михаила Тимонова.

По ее словам, сторонники возвращения к очному формату работы ссылаются на опыт заксобраний других регионов.

"Но я не знаю, как они работают. Может быть, они рассаживаются через кресло, может быть, у них кресло отдельные, как-то подальше. Мы сидим, соприкасаемся локтями с соседями. Место поменять мы не можем, потому что оно у нас именное и к нему все подключено", — сказала Любовь Никитина "Правде.Ру".

По ее мнению, возможен некий компромиссный вариант.

"Те, кто переболел или прошел вакцинацию, пусть сидят в зале, если им так хочется. А такие, как я, которые не будут делать вакцинацию по медицинским показаниям и которые не переболели, пусть сидят в Мосгордуме, но в своем кабинете. Таких, как я, не так много. Все бы успокоились", — считает Никитина.