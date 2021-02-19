Захарова уточнила, чем Западу удобна история с "отравлением" Навального

Если оценивать историю с Навальным, становится очевидно: Западу она нужна в первую очередь как способ поддержать в сознании людей образ "агрессивной России". Это помогает в том числе наращивать бюджет НАТО, уверены в МИД РФ.

Комментарий касательно дела Навального и той "популярности", которую оно приобрело в западных странах, предоставила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. История о том, что оппозиционера якобы отравили химическим оружием, была придумана, уверена она.

Эта история тут же опять возвращает общественное мнение в странах Запада к фактору якобы агрессии России, уводит политологическую мысль в русло — как же Россию продолжать сдерживать, и многое объясняет, почему нужно делать так, а не иначе, почему нужно бюджеты НАТОвские переводить в ещё большую милитаризацию", — объяснила Захарова, выступая на "Первом канале".