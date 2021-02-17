В России отреагировали на требование ЕСПЧ освободить Навального

Европейский суд по правам человека применил правило 39 регламента суда, определив российскому правительству незамедлительно освободить Навального из СИЗО.

Об этом заявила адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова. В России отреагировали на эту директиву ЕСПЧ.

"Наша правовая юридическая система не предусматривает того, чтобы на неё в таком виде, с помощью заявлений влияли деятели из ЕСПЧ", — сказал вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

Он также отметил, что Российская Федерация исполняет свои международные обязательства. Но при этом "политизированные трактовки международных органов, таких, как ЕСПЧ, в отношении страны, если они противоречат Конституции РФ, исполняться не будут".

"Требования ЕСПЧ о немедленном освобождении Навального лежат в политической плоскости, а не правовой. Европейский суд по правам человека всё активнее используется оппонентами России как инструмент давления и политизации, а в данном случае — вторжения в компетенцию судебной системы РФ", — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Депутат подчеркнул, что Конституция РФ имеет приоритет над решениями международных организаций. Таким образом, российское правовое поле защищено от попыток вмешательства извне и навязывания решений, противоречащих законодательству РФ, передаёт его слова РИА Новости.