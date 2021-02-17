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В России отреагировали на требование ЕСПЧ освободить Навального

Политика

Европейский суд по правам человека применил правило 39 регламента суда, определив российскому правительству незамедлительно освободить Навального из СИЗО.

В России отреагировали на требование ЕСПЧ освободить Навального

Об этом заявила адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова. В России отреагировали на эту директиву ЕСПЧ.

"Наша правовая юридическая система не предусматривает того, чтобы на неё в таком виде, с помощью заявлений влияли деятели из ЕСПЧ", — сказал вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

Он также отметил, что Российская Федерация исполняет свои международные обязательства. Но при этом "политизированные трактовки международных органов, таких, как ЕСПЧ, в отношении страны, если они противоречат Конституции РФ, исполняться не будут".

"Требования ЕСПЧ о немедленном освобождении Навального лежат в политической плоскости, а не правовой. Европейский суд по правам человека всё активнее используется оппонентами России как инструмент давления и политизации, а в данном случае — вторжения в компетенцию судебной системы РФ", — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Депутат подчеркнул, что Конституция РФ имеет приоритет над решениями международных организаций. Таким образом, российское правовое поле защищено от попыток вмешательства извне и навязывания решений, противоречащих законодательству РФ, передаёт его слова РИА Новости.

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Автор: Людмила Черткова
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