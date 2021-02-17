ЕСПЧ потребовал немедленно освободить Навального. Что дальше?

Европейский суд по правам человека потребовал освободить из-под стражи Алексея Навального. ЕСПЧ в этом решении опирается на 39 Регламента о применении обеспечительных мер. Они обязательны для исполнения и используются, если суд считает, что заявителю грозит опасность.

Что требует ЕСПЧ

О том, что ЕСПЧ требует незамедлительно освободить Навального, сообщила его адвокат Ольга Михайлова. Она отметила, что "Европейский суд по правам человека применил правило 39 регламента суда, определив российскому правительству незамедлительно освободить Навального из следственного изолятора".

Михайлова подчеркнула, что такое решение "ЕСПЧ принял впервые, и российские власти должны его исполнить".

Как следует из опубликованного решения ЕСПЧ, суд принял такое решение, "рассмотрев обстоятельства и возможности угрозы жизни заявителя" с учетом "общих обстоятельств текущего нахождения заявителя под стражей".

Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы отменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменил его на реальный.

Вообще, надо отметить, что информация о возможном решении ЕСПЧ появилась 16 февраля. Собственно, в тот же день это решение и было принято, но сообщили о нем только спустя сутки.

Решение ЕСПЧ было обнародовано за несколько дней до заседания Совета глав МИД Евросоюза, на котором будут обсуждаться отношения с Россией. И вполне вероятно, будет рассмотрен вопрос о санкциях.

Мнение России

А что же дальше, как будут действовать российские власти?

Накануне ТАСС цитировал комментарий российского Минюста, в котором было сказано, что Россия не может освободить Навального в рамках обеспечительных мер по требованию ЕСПЧ, поскольку это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, "определенным переходом за красную линию".

В ведомстве подчеркнули, что в силу принципа субсидиарности ЕСПЧ не может подменять национальный суд, отменять или изменять его решения - это признается всеми странами Совета Европы.

В Минюсте также отметили, что обеспечительные меры вообще не предусмотрены Конвенцией о защите прав человека. Исполняются они, скорее, по доброй воле государств. А освобождение осужденного лица из пенитенциарных учреждений явно противоречит правовой природе обеспечительных мер, которые направлены на обеспечение нормального процесса рассмотрения дел в ЕСПЧ, подчеркнули в Минюсте.

В общем, мнение высказано вполне ясно и не предполагает каких-либо трактовок. Добавим, что 20 февраля будет рассмотрена апелляция защиты на решение Симоновского районного суда.