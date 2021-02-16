Лавров оценил отношение США к "Спутнику V"

Продолжающие поступать из США мнения о том, что "Спутник V" является "геополитическим замыслом Кремля", прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. По его мнению, подобные заявления печальны.

Россия, сообщил Лавров на пресс-конференции, не дружит "с кем-то против кого-то", а работает с зарубежными партнёрами на условиях, которые детально оговорены.

"Недавно представители уже новой администрации США призывали с подозрением относиться к российской вакцине "Спутник V", поскольку, дескать, опять же это геополитический замысел Кремля, и надо быть осторожнее, не попасть в зависимость от РФ. Ну, что сказать… Если нечего противопоставить нормальному дружескому общению между странами и если единственное, что можно произнести на этот счёт, это вот подобного рода заявления, — ну, печально", — отметил Лавров.

Также глава МИД добавил: у России есть полное право развивать отношения со странами-партнёрами в рамках достигнутых договорённостей.