Миллиарды на сёла: Кабмин хочет "комплексного развития"

Новые средства изыскали российские чиновники для развития сельских территорий. Речь идёт о сумме более чем в 3,6 млрд рублей, передаёт пресс-служба правительства.

По уточнённым данным, часть денег направят на работу по программе сельской ипотеки под три процента годовых. Также планируется "комплексное развитие" (то есть постройка детских садов, школ, спорткомплексов и прочей инфраструктуры), деньги на которое получат 22 региона.

"На финансирование мероприятий по комплексному развитию сельских территорий будет направлено ещё 2,47 млрд рублей. Кроме того, ещё 1,16 млрд рублей пойдёт на субсидирование программы сельской ипотеки под 3% годовых", — уточняют цифры в пресс-службе.

Документ, регулирующий расходование средств, уже подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Благодаря такому финансированию станет возможным устроить на работу около семи тысяч человек, всего же программа затронет примерно 195 тысяч человек.