Оценить слова главы МИД Испании Аранчи Гонсалес Лая, затрагивающие комментарий главы МИД России Сергея Лаврова, решила Мария Захарова. По её мнению, представитель Испании показала "технологии западной пропаганды".
Напомним о предыстории: ранее Сергей Лавров, общаясь с Жозепом Боррелем, упомянул судебные процессы над испанцами, которые устроили в Каталонии референдум. Лавров отметил, что и для Европы ситуации, в которых решения суда называют "политизированными", не так уж редки.
В ответ на это Гонсалес сообщила: права и свободы жителей страны гарантированы, политических заключённых в испанских тюрьмах нет.
"В Испании нет политзаключённых, есть заключённые политики", — резюмировала она.
"У меня появился ещё один демократический кумир. На этот раз женщина. Глава МИД Испании Аранча Гонсалес. Передовые технологии западной пропаганды — высший пилотаж!" — написала Захарова в Facebook.
Американские инвестиции в Казахстане — это 410 совместных предприятий и $45 млрд. Означает ли это, что Казахстан решил окончательно отказаться от Евразийского союза и начал отходить от России, интегрироваться с другими партнерами?