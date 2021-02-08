Захарова оценила "ответ" МИД Испании Лаврову

Оценить слова главы МИД Испании Аранчи Гонсалес Лая, затрагивающие комментарий главы МИД России Сергея Лаврова, решила Мария Захарова. По её мнению, представитель Испании показала "технологии западной пропаганды".

Напомним о предыстории: ранее Сергей Лавров, общаясь с Жозепом Боррелем, упомянул судебные процессы над испанцами, которые устроили в Каталонии референдум. Лавров отметил, что и для Европы ситуации, в которых решения суда называют "политизированными", не так уж редки.

В ответ на это Гонсалес сообщила: права и свободы жителей страны гарантированы, политических заключённых в испанских тюрьмах нет.