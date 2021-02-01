Медведев рассказал, зачем Навальный "лезет во власть"

Оценить "похождения" Алексея Навального как адекватные попытки политической борьбы не выходит: оппозиционер просто пытается "залезть во власть". Говоря о нём, стоит употреблять термин "политический проходимец".

Рассказывая в рамках интервью для СМИ о Навальном, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул: методы работы, методы деятельности Навального становятся всё разнузданнее и циничнее.

"Я, как и раньше, так и сейчас, считаю Навального политическим проходимцем, человеком, который авантюрными способами пытается, стремится залезть во власть для достижения собственных целей, и никак иначе", — высказался Медведев.

Касательно суда над Навальным: судьи имеют право принять любое решение, "которое посчитают адекватным и справедливым".

Напомним, что в поддержку деятельности Навального 31 января по всей России прошли акции.