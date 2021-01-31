От "народного протеста" до воззвания к Байдену

В России 31 января прошли акции в поддержку Алексея Навального. Все они не были согласованы с властями, так что не обошлось без задержаний участников протестов. Один из очевидных выводов — людей вышло в несколько раз меньше, чем 23 января. Так что ни о каком росте протеста речи не идет.

Протестующих было меньше и этого можно было ожидать

Действительно, акции 31 января прошли в нескольких десятках российских городов. Но в подавляющем большинстве их них число участников исчислялось десятками человек, то есть в разы меньше, чем 23 января. Были, конечно, и исключения — в Екатеринбурге, например, по оценкам полиции в шествии приняли участие около двух тысяч человек. Однако и это меньше, чем неделей ранее.

Но вообще говоря, существенного сокращения участников протестов можно было ожидать. Тому способствовали ряд факторов. Но прежде всего, как свидетельствуют протестные акции прошлых лет, достаточно сложно поддерживать высокий уровень интереса к подобного рода мероприятиям на протяжении длительного времени. Тем более, если речь идет о несогласованных митингах и шествиях. Едва ли найдется много желающих еще раз рискнуть, учитывая перспективу оказаться в автозаке.

Конечно, власти тоже сделали немало, чтобы купировать протестную активность. В Москве, например, закрыли на вход и выход несколько станций метрополитена в центре города. И еще 31 января на некоторое время закрыли несколько станций.

Ну а кроме того, власти в течение всей недели неоднократно предупреждали об ответственности за организацию и участие в незаконных акциях. На самом деле, это достаточно действенный прием, который заметно сокращает число потенциальных участников подобных мероприятий.

Воззвание к США

В день проведения митингов стало известно об обращении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом России иностранным агентом) к администрации президента США Джозефа Байдена ввести санкции против ряда российских политиков, чиновников и предпринимателей. В списке 35 человек, причем против некоторых из них санкции были введены ранее.

Сообщила об этом телекомпания CNN. "Письмо адресовано президенту Соединенных Штатов — самой могущественной страны. США уже давно применяли санкции против лиц, причастных к коррупции. Если кто и может что-либо сделать, так это США", — заявил исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков, подписавший письмо.

Казалось бы, весьма странный шаг для людей, которые рассчитывают на поддержку в России — просить санкций у правительства другого государства.

Но на самом деле, с точки зрения окружения Алексея Навального ничего необычного не произошло. Собственно, несистемная оппозиция на протяжении последнего десятилетия постоянно заявляет о необходимости западных санкций. Сам Алексей Навальный ранее призывал к персональным санкциям.

Очевидно, что речь идет о давлении на высокопоставленных чиновников и крупных предпринимателей, попытке спровоцировать напряженность в российской элите. То есть речь не идет о попытке завоевать народную поддержку, эта задача явно не по силам.

Повторимся, ничего нового ФБК в данном случае не предлагает. Но несмотря на вышесказанное, все же удивительно непонимание того, что подобные расчеты в России не работают.

Можно предполагать, что попытки проведения проведения акций в поддержку Алексея Навального будут продолжены. Но едва ли в ближайшее время стоит ожидать числа их участников, скорее наоборот. Вероятнее всего, протесты будут ограничены Москвой, Санкт-Петербургом и еще несколькими городами-миллионниками.