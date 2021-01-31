МИД осадил излишне озабоченных российскими делами США

В МИД РФ прямо назвали цель неподобающе пристальной "заботы" американской стороны о соблюдении демократических прав и свобод в России.

"В преддверии запланированных акций протеста в поддержку Навального власти РФ произвели задержания активистов, журналистов, заблокировали центр Москвы. Сообщается о сотнях протестующих, задержанных сегодня. Призываем РФ соблюдать международные обязательства в области прав человека", — заявило посольство США в России.

Напомним, что и перед прошедшими 23 января несанкционированными митингами посольство США в России проявляло неуместную активность. В частности, была опубликована информация о месте и времени проведения незаконной акции в Москве, а также анонсирован "поход на Кремль". Позже в американском дипведомстве пояснили, что целью этой публикации была исключительно забота о безопасности граждан США.

"Грубое вмешательство США во внутренние дела России — такой же доказанный факт, как и "раскрутка" фейков и призывов к несанкционированным акциям подконтрольными Вашингтону интернет-платформами. Поддержка нарушения закона госсекретарем США Энтони Блинкеном — ещё одно подтверждение закулисной роли Вашингтона", — констатировал МИД РФ.

В российском дипведомстве отметили, что действия, направленные на поощрение протестов, являются частью американской стратегии по сдерживанию России, и потребовали прекратить вмешательство во внутренние дела РФ.