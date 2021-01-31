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МИД осадил излишне озабоченных российскими делами США

Политика

В МИД РФ прямо назвали цель неподобающе пристальной "заботы" американской стороны о соблюдении демократических прав и свобод в России.

МИД осадил излишне озабоченных российскими делами США

"В преддверии запланированных акций протеста в поддержку Навального власти РФ произвели задержания активистов, журналистов, заблокировали центр Москвы. Сообщается о сотнях протестующих, задержанных сегодня. Призываем РФ соблюдать международные обязательства в области прав человека", — заявило посольство США в России.

Напомним, что и перед прошедшими 23 января несанкционированными митингами посольство США в России проявляло неуместную активность. В частности, была опубликована информация о месте и времени проведения незаконной акции в Москве, а также анонсирован "поход на Кремль". Позже в американском дипведомстве пояснили, что целью этой публикации была исключительно забота о безопасности граждан США.

"Грубое вмешательство США во внутренние дела России — такой же доказанный факт, как и "раскрутка" фейков и призывов к несанкционированным акциям подконтрольными Вашингтону интернет-платформами. Поддержка нарушения закона госсекретарем США Энтони Блинкеном — ещё одно подтверждение закулисной роли Вашингтона", — констатировал МИД РФ.

В российском дипведомстве отметили, что действия, направленные на поощрение протестов, являются частью американской стратегии по сдерживанию России, и потребовали прекратить вмешательство во внутренние дела РФ.

"Митинги", о которых вы столь неподобающе для представителей дипломатической профессии заботитесь, являются не "запланированными", а незаконными. Что в таких случаях делают в самих США, всем хорошо известно — открывают стрельбу на поражение. Двойные стандарты и лицемерие — жизненное кредо?" — добавили в МИД РФ.

Автор: Людмила Черткова
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