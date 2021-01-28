Чиновники "позаботились" о курильщиках: вступают в силу новые поправки

Грустная новость для любителей курения: законодательные поправки, которые были приняты ещё в июле прошлого года, вступают в силу с 28 января, и купить любимые сигареты, стики и жидкости станет сложнее.

Поправки, придуманные чиновниками, коснулись документа с длинным названием "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" (номер 15-ФЗ). Их суть проста — россиянам больше не доступна покупка через интернет таких товаров, как:

кальяны;

никотиносодержащая продукция;

стики (под устройства нагревания);

жидкости под электронные сигареты.

Купить желаемое россияне смогут только в магазинах или павильонах. Если данные объекты в населённом пункте отсутствуют, можно сходить в "другие торговые объекты".

В ВОЗ между тем уверены, что одним из самых эффективных способов сокращения потребления табака являются налоги.