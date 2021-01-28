Грустная новость для любителей курения: законодательные поправки, которые были приняты ещё в июле прошлого года, вступают в силу с 28 января, и купить любимые сигареты, стики и жидкости станет сложнее.
Поправки, придуманные чиновниками, коснулись документа с длинным названием "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" (номер 15-ФЗ). Их суть проста — россиянам больше не доступна покупка через интернет таких товаров, как:
Купить желаемое россияне смогут только в магазинах или павильонах. Если данные объекты в населённом пункте отсутствуют, можно сходить в "другие торговые объекты".
В ВОЗ между тем уверены, что одним из самых эффективных способов сокращения потребления табака являются налоги.
"Повышение налогов должно быть достаточно высоким, чтобы рост цен на табачные изделия опережал рост доходов населения.
Удорожание табачных изделий на 10% приводит к снижению потребления табака примерно на 4% в странах с высоким уровнем дохода и на 5% в странах с низким и средним уровнями дохода", — пишут на сайте ведомства.
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