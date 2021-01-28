Растущие цены на бензин остановят "нефтяным торможением"

Посмотрев на рынок горючего (в частности — бензина) и увидев рост цен практически до двухлетних максимумов, власти решили применить "нефтяное торможение".

По данным Bloomberg, российские нефтяники готовятся резко снижать поставки нефти за рубеж. Освободившийся объём поможет "сгладить неровности" внутреннего рынка и стабилизировать оптовые цены.

Источники Bloomberg передают, что уже в феврале популярный сорт Urals будет поставлен в Европу в объёме, уменьшенном примерно на 20%. Это минимальный показатель поставок на дистанции в три месяца.

Напомним, что рост цен на бензин действительно впечатляет: "Премиум-95" на бирже Санкт-Петербурга продавали в декабре по 45,1 тысячи рублей за тонну, а по данным на 21 января, — уже по 54,1. Некоторые другие сорта также показали значительный рост, который стал для властей поводом позвать на совещание представителей нефтяной индустрии.