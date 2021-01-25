Тариф "Безлимитный": с чиновников могут снять "возрастные оковы"

Интересный законопроект оказался внесён в базу данных Госдумы. Как передают эксперты "Интерфакса", в случае его принятия чиновники, назначенные президентом, смогут работать "до упора".

На данный момент существует правило: чиновник может занимать свой пост лишь до 65 лет, в исключительных случаях — до 70 лет. Далее — неизбежная отставка, гласит закон "О государственной гражданской службе".

Поправки приведут к "безлимитному" нахождению у власти всех чиновников, которых назначит лично президент РФ, указано в пояснениях к законопроекту. Внёс документ на рассмотрение Владимир Путин.

"…в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста", — указано в уточнениях.

Если законопроект примут, то он в каком-то смысле "отреставрирует" систему геронтократии, характерную для позднего СССР. Принцип "власть — старейшим" может оказаться снова актуален.