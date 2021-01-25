Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Комик Александр Шаляпин найден мёртвым в своей квартире
Максакова объяснила своё возвращение в Россию
Немецкий бизнес: антироссийские санкции слишком ударили по нам
Экс-военный США: Победа Байдена - это хитрый план Путина
Российский боксёр Ковалёв провалил второй допинг-тест
Американский сенатор назвал импичмент Трампу высокомерием
За наследство Грачевского начинается "страшная битва"
Капризов стал рекордсменом среди дебютантов НХЛ
Завуч из Бурятии за взятку сделала земляку фальшивый диплом

Пушков рассказал, чему в России уделяют слишком много внимания

Политика

Для России важно понять, что стратегия "понравиться Западу" — пережиток, от которого нужно избавляться. Совершенно неважно, где мы находимся на "западной шкале" стандартов.

Пушков рассказал, чему в России уделяют слишком много внимания

Мнение о желании "понравиться Западу" высказал сенатор Алексей Пушков. Политик подчеркнул: в стране зачастую слишком сосредоточены на том, как именно Запад будет оценивать то или иное действие.

"У нас, в России, слишком много внимания уделяют тому, что о нас пишут и говорят на Западе. Это пережиток конца 1980–1990-х, когда главной целью стало одно — понравиться США и Западу. Но этот пережиток пора оставить в прошлом", — сообщил Пушков.

Желая некой "оценки" от Запада, Россия ставит себя на вторую роль, тогда как Запад получает роль "судьи".

"Словно они — судьи, они выносят оценки, а мы — подсудимые, мы пытаемся оправдаться и эти оценки опровергать", — добавил Пушков.

При этом недавние события в США показали, что теперь у Вашингтона нет ни морального, ни политического права кого-либо оценивать, а американские соцсети во всей красе показали формат "идейной диктатуры".

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Прогноз: 21 век в экономике будет веком Китая
Школьник из Крыма погиб из-за обрушения бетонной плиты
От Украины могут остаться клочки: Гордон о политике украинизации
Намёк Китаю: в Японии задумались о совместной военной тренировке с США
Мужчина, переболевший коронавирусом, умер после укола вакцины
Восьмилетняя девочка погибла под завалами снежной крепости
Азаров раскритиковал Тихановскую за слова о "победе"
Доктор Мясников: курить кальян опаснее, чем сигареты
COVID-12: лучше кашлять, чем говорить
Несколько авиарейсов из Читы задержано из-за снегопада
Популярное
Российский шоу-бизнес
Гудков выпустил клип "Аквадискотека" с кадрами из "дворца Путина"

Комик презентовал трешевый фит, созданный совместно с группой Cream Soda.

Гудков выпустил клип "Аквадискотека" с кадрами из "дворца Путина"
В России планируют полностью отменить ЕГЭ
Общество
В России планируют полностью отменить ЕГЭ
Единоборства. Новости и обзоры
Макгрегор ответил на насмешку Нурмагомедова
Общество
Из Росгвардии уволят бойца, смеявшегося над пострадавшей женщиной
Игорь Буккер Открыт ещё один способ распознавания лжи Игорь Буккер Усам Оздемиров Байден выходит на тропу санкционной войны Усам Оздемиров Василий Амирджанов Власти активно оповещают граждан о митингах протеста Василий Амирджанов
Комментарии
Александр Ведруссов: Украину делают членом НАТО без вступления в НАТО
Небо в клеточку: кому перешел дорогу генерал Муслим Даххаев
Всемирно известного архитектора затравили за театр в Севастополе
Дочь Заворотнюк захотела уехать из России
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Путин выступит на Давосском экономическом форуме
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Тюрьма или трон: что ждёт Навального в России
В России планируют полностью отменить ЕГЭ
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Путин выступит на Давосском экономическом форуме
Pfizer подвёл: Мексика срочно приобретает "Спутник V"
Pfizer подвёл: Мексика срочно приобретает "Спутник V"
Акции в поддержку Навального: что это было и что будет дальше
Промазал пацанчик: Ходорковский рассказал, как его пытались зарезать
Дочь Заворотнюк захотела уехать из России
Промазал пацанчик: Ходорковский рассказал, как его пытались зарезать
Путин выступит на Давосском экономическом форуме
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Экономист: пересмотра соглашения об ассоциации ЕС с Украиной не будет
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников