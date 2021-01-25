Пушков рассказал, чему в России уделяют слишком много внимания

Для России важно понять, что стратегия "понравиться Западу" — пережиток, от которого нужно избавляться. Совершенно неважно, где мы находимся на "западной шкале" стандартов.

Мнение о желании "понравиться Западу" высказал сенатор Алексей Пушков. Политик подчеркнул: в стране зачастую слишком сосредоточены на том, как именно Запад будет оценивать то или иное действие.

"У нас, в России, слишком много внимания уделяют тому, что о нас пишут и говорят на Западе. Это пережиток конца 1980–1990-х, когда главной целью стало одно — понравиться США и Западу. Но этот пережиток пора оставить в прошлом", — сообщил Пушков.

Желая некой "оценки" от Запада, Россия ставит себя на вторую роль, тогда как Запад получает роль "судьи".

"Словно они — судьи, они выносят оценки, а мы — подсудимые, мы пытаемся оправдаться и эти оценки опровергать", — добавил Пушков.

При этом недавние события в США показали, что теперь у Вашингтона нет ни морального, ни политического права кого-либо оценивать, а американские соцсети во всей красе показали формат "идейной диктатуры".