Захарова прокомментировала желание Вашингтона продлить ДСНВ

Если Вашингтон готов начать переговоры по ДСНВ, то и Москва готова "незамедлительно вступить в контакт". Продление договора на пять лет — хорошее решение, которое нужно принять максимально оперативно.

Напомним, что ранее из США поступили следующие данные. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки положительно ответила на запросы о том, будут ли американские власти продлевать ДСНВ сразу на пять лет.

В МИД РФ отреагировали оперативно: по данным Марии Захаровой, которая представила соответствующее заявление, Москва "приветствует настрой Вашингтона".