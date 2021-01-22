Если Вашингтон готов начать переговоры по ДСНВ, то и Москва готова "незамедлительно вступить в контакт". Продление договора на пять лет — хорошее решение, которое нужно принять максимально оперативно.
Напомним, что ранее из США поступили следующие данные. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки положительно ответила на запросы о том, будут ли американские власти продлевать ДСНВ сразу на пять лет.
В МИД РФ отреагировали оперативно: по данным Марии Захаровой, которая представила соответствующее заявление, Москва "приветствует настрой Вашингтона".
"Готовы, не откладывая, вступить в контакт по линии внешнеполитических ведомств России и США для скорейшего оформления договоренности о продлении Договора о СНВ на пять лет.
Сделать это необходимо в самые сжатые сроки, учитывая, что его действие истекает пятого февраля 2021 года.
Россия последовательно выступала и выступает за принятие такого решения", — напомнила Захарова.
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.