Нехватку вакцины от COVID в регионах объяснили "обширной географией"

Дефицит поставок коронавирусных препаратов в некоторых регионах России связан с проблемами перемещения флаконов по самой большой стране мира.

Так объяснил ситуацию с неотлаженной пока массовой вакцинацией пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, как так получается, что в другие — очень далёкие — страны мы вакцину отправляем, а по своей территории никак не наладим поставки, Песков заявил, что проблемы связаны в первую очередь с материально-техническим обеспечением:

"Конечно, это связано с обширной географией нашей страны, — сказал он. — Международные партии вакцины "Спутник V были отправлены за границу в том числе и потому, что часто иностранные правительства посылали самолеты для забора доз. Внутреннее движение по России, которая охватывает два континента, однако, представляется более сложным".

В то же время Песков добавил, что "речь идет о наращивании процесса изготовления обоих компонентов вакцины. Это очень масштабная задача, и, конечно, нельзя исключать, что в условиях растущего спроса могут возникнуть временные трудности."

Напомним, в среду директор департамента здравоохранения отдаленного Ханты-Мансийска Алексей Добровольский сообщил корреспонденту ТАСС, что власти приостановили местную программу вакцинации после того, как закончились ампулы. Он сказал, что последние 10 доступных доз будут использованы в ближайшее время тремя больницами.

Россия уже экспортировала тысячи доз за рубеж для выполнения заказов от иностранных правительств, как для поддержки программ массовой иммунизации, так и для исследований и испытаний. Страны, которые получили поставки, включают другие европейские страны, такие как Венгрия и Беларусь, а также те, которые находятся дальше, такие как Индия, Бразилия и Аргентина.