Японский премьер хочет поставить в вопросе Курил "окончательную точку"

С очередным посланием касательно Курильских островов выступил в парламенте Японии премьер-министр Ёсихидэ Суга. Политик отметил: передавать вопрос будущим поколениям не следует.

Выступление Суги транслировали по телевидению. Рассказав о текущих переговорах, политик уточнил, что они будут продолжены, одна из ключевых целей — подписание мирного договора.

"Вопрос о северных территориях не следует передавать будущим поколениям. В нём необходимо поставить окончательную точку. Правительство стремится к развитию всего комплекса японо-российских отношений, включая заключение мирного договора", — подчеркнул политик.

Напомним, что в прошлом году представители Японии предложили оригинальный способ вернуть Курилы: по их мнению, нужно всего лишь уволить главу МИД РФ Сергея Лаврова. Всё дело — в "проблемах", которые Лавров создал во внешней политике, уверены журналисты President Online.