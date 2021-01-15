Жириновский сравнил Навального с Лениным и предложил его "долечить"

Владимир Жириновский, комментируя заявление Алексея Навального о намерении вернуться в Россию, рассказал, что это вызывает ассоциации с Владимиров Ильичом Лениным:
"Навальный как Ленин возвращается в Россию из Германии. Авиакомпании "Победа" срочно нужен запломбированный самолёт. Ильич же возвращался из Германии в пломбированном вагоне. Роли расписаны: он — Ленин, Юля — Крупская, а кто же будет Инессой Арманд?", — цитирует его слова ТГ-канал "Лидеры ЛДПР 3.0".
Однако, больше этого Владимир Вольфович обеспокоен дальнейшей судьбой блогера, поэтому считает, что его необходимо арестовать прямо в самолёте, так как "этот человек чрезвычайно вреден для России".
В интервью Тине Канделаки на телеканале RTVI, бессменный вождь российских либерал-демократов сказал, что "после ареста" Навального надо не в тюрьму отправлять, а в Омск, "на долечивание".
"После Омска — институт имени Сербского, судебная психиатрия. Потом — срок по "Кировлесу". Там лет пять у него. Потом — срок за "Ив Роше". И пусть заплатит все штрафы. Отсидит свои 15 лет, тогда можно отправить его в специализированный интернат для инвалидов и людей, страдающих серьезными заболеваниями", — считает Жириновский.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.