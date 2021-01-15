Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Генсек НАТО: верю в демократические институты США
Вдова Задорнова вспомнила, как сатирик внезапно полюбил американцев
В Германии стартует предвыборная "гонка канцлеров"
Байден назвал фактор, усиливающий неравенство в США
Немецкий политик жёстко ответил Польше на критику Германии по "СП-2"
Пушков оценил вероятность "импичмента бумерангом" для Байдена
На параде в Пхеньяне показали новую баллистическую ракету
В Кении обнаружен новый вариант COVID, никогда не встречавшийся в мире
Wildberries начинает экспансию в Евросоюз

Жириновский сравнил Навального с Лениным и предложил его "долечить"

Политика » Партии » Либералы

Владимир Жириновский, комментируя заявление Алексея Навального о намерении вернуться в Россию, рассказал, что это вызывает ассоциации с Владимиров Ильичом Лениным:

Жириновский сравнил Навального с Лениным и предложил его "долечить"

"Навальный как Ленин возвращается в Россию из Германии. Авиакомпании "Победа" срочно нужен запломбированный самолёт. Ильич же возвращался из Германии в пломбированном вагоне. Роли расписаны: он — Ленин, Юля — Крупская, а кто же будет Инессой Арманд?", — цитирует его слова ТГ-канал "Лидеры ЛДПР 3.0".

Однако, больше этого Владимир Вольфович обеспокоен дальнейшей судьбой блогера, поэтому считает, что его необходимо арестовать прямо в самолёте, так как "этот человек чрезвычайно вреден для России".

В интервью Тине Канделаки на телеканале RTVI, бессменный вождь российских либерал-демократов сказал, что "после ареста" Навального надо не в тюрьму отправлять, а в Омск, "на долечивание".

"После Омска — институт имени Сербского, судебная психиатрия. Потом — срок по "Кировлесу". Там лет пять у него. Потом — срок за "Ив Роше". И пусть заплатит все штрафы. Отсидит свои 15 лет, тогда можно отправить его в специализированный интернат для инвалидов и людей, страдающих серьезными заболеваниями", — считает Жириновский.

 

Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
Пушков оценил вероятность "импичмента бумерангом" для Байдена
На параде в Пхеньяне показали новую баллистическую ракету
В Кении обнаружен новый вариант COVID, никогда не встречавшийся в мире
Wildberries начинает экспансию в Евросоюз
Злоключения блогера в Судане: Варламов опять арестован
Пенсионерка скончалась в отделении полиции в Нижнем Тагиле
Очередное землетрясение произошло на Камчатке
Конгрессмен-демократ намерена инициировать импичмент Байдена
Telegram приостановил "десятки неонацистских каналов"
Напоследок Трамп составил план "ядерного развития" США
Популярное
Здоровье и профилактика
Кому противопоказан мёд, рассказал диетолог

Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.

Кому противопоказан мёд, рассказал диетолог
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
Новости Симферополя
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
Прибалтика
Прибалтика под знаками краха и ковида
Новости Европы
Польское правительство раскритиковало Германию за "Северный поток-2"
Рустем Сафронов Захват Капитолия, или "трампизм" остаётся Рустем Сафронов Любовь Степушова Почему дискредитирована китайская вакцина CoronaVac Любовь Степушова Олег Артюков Борьба за наследство: Геннадию Зюганову "подыскали" преемников Олег Артюков
Комментарии
Доллар за 24 рубля: в чём ошибка "индекса бигмака"
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
"Одноклассники" запустили "Марафоны" - ленты фотографий с хештегом
Захват Капитолия, или "трампизм" остаётся
Азербайджан начал поставки газа в Европу: что это означает для России
Борьба с коррупцией на Украине заболтана в склоках между ветвями власти
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
Россиян и элиты сковала "стабильность"
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
"Одноклассники" запустили "Марафоны" - ленты фотографий с хештегом
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
Борьба за наследство: Геннадию Зюганову "подыскали" преемников
Доллар за 24 рубля: в чём ошибка "индекса бигмака"
Доллар за 24 рубля: в чём ошибка "индекса бигмака"
Россиян и элиты сковала "стабильность"
Борьба за наследство: Геннадию Зюганову "подыскали" преемников
Борьба с коррупцией на Украине заболтана в склоках между ветвями власти
Не оправдал доверия: как один пост поставил под удар карьеру "критика Путина"
Борьба за наследство: Геннадию Зюганову "подыскали" преемников
Лукашенко готов к диалогу с оппозицией, но не с предателями
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников