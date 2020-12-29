Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объяснил, почему завели уголовное дело на экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

По словам политика, бывший чиновник отказался продать акции крупнейшего завода региона "Амурсталь".

"Потом там есть завод "Амурсталь", где он имеет акции. Его просили: "Продай акции другому собственнику", он не продавал. Вот по двум позициям: не сдал завод самый крупный в Хабаровском крае и не вышел из ЛДПР. За это и поплатился", — признался Жириновский.