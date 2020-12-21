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Шойгу рассказал о разведке США у российских границ

Политика

Продолжаются попытки США "нарастить давление" на Россию. По данным Минобороны РФ, у границ нашей страны становится всё больше американских разведчиков.

Шойгу рассказал о разведке США у российских границ

"На 15%, по сравнению с предыдущим годом, возросла интенсивность разведывательных и демонстративных действий американских самолётов и кораблей вблизи российских границ", — уточнил цифры министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Напомним, что увеличение интенсивности манёвров около российских границ нарастало весь год. Не так давно корабли Штатов неоднократно нарушили российские морские границы, а в сентябре стало известно, что авиация НАТО стала на 30% активнее проводить полёты в пограничных зонах.

"В августе прошлого года — 87 полётов, сейчас — около 120", — рассказывал ранее Шойгу.

Российские специалисты отмечают, что такие попытки "показать силу" вызывают лишь обеспокоенность.

Автор: Константин Шапров
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