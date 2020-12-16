Лавров высказался об отношениях ЕС и России: "Наша оценка очевидна"

Бесконечные проблемы и сложности в диалоге ЕС с Россией показывают: представители ЕС к нему банально не готовы. Более того — желания нормализовать отношения тоже не заметно.

Обсуждая отношения ЕС и России со своим хорватским коллегой, глава МИД России Сергей Лавров отметил: пока ЕС "как структура" строить отношения с РФ не готов. Эта оценка очевидна.

"Мы коснулись ситуации в отношениях между Евросоюзом и РФ. Наша оценка очевидна. Все факты говорят о том, что Евросоюз как структура не готов к нормальным отношениям с РФ, но это совсем не мешает нам развивать добрые, эффективные, равноправные отношения с нашими хорватскими коллегами и друзьями", — высказался Лавров.

Напомним, Сергей Лавров сейчас находится в Хорватии с официальным визитом. Политик отметил, что Гордана Радмана (глава МИД Хорватии — Прим. ред.) будут рады видеть в России в "удобное для него время".