"Несущественно": Лавров отреагировал на боснийский демарш

Два представителя президиума Боснии и Герцеговины отказались от предусмотренной протоколом встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, находившимся в БиГ с двухдневным рабочим визитом.

Бошняку Шефику Джаферовичу и хорвату Желько Комшичу не понравилось отсутствие боснийской государственной символики на состоявшейся в первый день визита главы МИД РФ встрече с представителем сербов Милорадом Додиком, председательствующим в Президиуме БиГ. Кроме того, их не устроила поддержка российской стороной Дейтонских соглашений, вот уже четверть века обеспечивающих мир в регионе.

Президент Сербии Александр Вучич осудил боснийских политиков за этот недальновидный демарш, оскорбляющий к тому же законы гостеприимства.

"Для нас бы было оскорбительным не принять гостя должным образом. Но каждый выбирает свой путь. Хорошо стать героем на день, нагнать страстей, а что вы будете делать завтра? Любой разговор лучше, чем бегство со встречи", — заявил Вучич на совместной пресс-конференции после переговоров с главой МИД РФ.

Сергей Лавров по этому поводу высказался очень дипломатично, но предельно прозрачно, назвав несостоявшуюся встречу "несущественной для развития отношений".