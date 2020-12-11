В Минпромторге объяснили, почему выросли цены на продукты

Вслед за Владимиром Путиным и Михаилом Мишустиным удивились росту цен и в Минпромторге. Замглавы ведомства Виктор Евтухов в ходе выступления на канале "Россия-24" рассказал, чего ждать дальше и почему же выросли цены.

Евтухов отметил, что в дальнейшем цены расти не будут, поскольку предпосылок для этого нет.

"Сейчас проводится предиктивная [основанная на прогнозных данных] аналитика с точки зрения того, а есть ли предпосылки роста цен на другие группы продовольственных товаров. Их действительно нет", — рассказал Евтухов.

Также чиновник уточнил: причина нынешнего роста цен — в производителях. Они, по мнению Евтухова, решили получить больше прибыли. Чиновник заверил, что по всем фактам роста цен будут проведены проверки, займётся ими Федеральная антимонопольная служба.

Напомним, что ранее с критикой чиновников, которые допустили рост цен, выступил Михаил Мишустин, потребовав "принятия мер".