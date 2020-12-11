Об успешности "сопротивления" рапортуют рестораторы Санкт-Петербурга: проект "Карта сопротивления" будет закрыт. По мнению его авторов, "достучаться до властей" всё-таки удалось.
Напомним о событиях в городе на Неве: ранее власти ввели ряд жёстких ограничений для кафе и ресторанов города. Владельцы точек посидели с калькуляторами и поняли: если закрываться, то открыться снова выйдет не у всех.
В результате примерно 100 представителей различных заведений объединились в "коалицию" и раскритиковали меры властей, а также создали сайт "Карта сопротивления", на котором были указаны работающие в обход карантинных мер заведения.
Теперь же проект закроют: по мнению организаторов, всё получилось и власти их услышали.
"Мы закрываем доступ к карте, так как нам кажется, что удалось достучаться и нас наконец услышала власть. А наши коллеги по цеху наконец смогли донести свои предложения для введения действительно эффективных и логичных мер по борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге", — указано в сообщении с ресурса.
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