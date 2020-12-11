Достучаться до властей: рестораторов Петербурга услышали

Об успешности "сопротивления" рапортуют рестораторы Санкт-Петербурга: проект "Карта сопротивления" будет закрыт. По мнению его авторов, "достучаться до властей" всё-таки удалось.

Напомним о событиях в городе на Неве: ранее власти ввели ряд жёстких ограничений для кафе и ресторанов города. Владельцы точек посидели с калькуляторами и поняли: если закрываться, то открыться снова выйдет не у всех.

В результате примерно 100 представителей различных заведений объединились в "коалицию" и раскритиковали меры властей, а также создали сайт "Карта сопротивления", на котором были указаны работающие в обход карантинных мер заведения.

Теперь же проект закроют: по мнению организаторов, всё получилось и власти их услышали.