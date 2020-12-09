Закрыть нельзя работать: эксперт о "демарше рестораторов"

В Санкт-Петербурге решили с 30 декабря по 3 января закрыть кафе и рестораны для борьбы с коронавирусом.

Ещё не отошедшие от первой волны коронавируса владельцы посчитали бухгалтерию и оказались перед выбором: или закрываться, или идти против властей. В итоге представители более 100 заведений решили выбрать второй вариант.

Ситуация показывает, в каком положении оказался бизнес, и не только в Санкт-Петербурге, но и по всей стране. Очевидно, что нужна более масштабная поддержка — что власти могли бы сделать во избежание таких ситуаций? Может быть, "подсмотреть", что делают в США и Европе?

Рассказывает Анна Палагина, ректор Международного института менеджмента ТПП РФ, доктор экономических наук. Только на сайте "Правда. Ру".

"Возможности бюджета у каждой страны свои"

"Во-первых: работа по поддержке ведётся. И система Торгово-промышленных палат включена в эту работу во всех регионах. Но надо иметь в виду следующее: возможности бюджета, конечно, у каждой страны свои. И возможности нашего бюджета несопоставимы с бюджетом Соединённых Штатов Америки. У нас разные экономики. Все это прекрасно понимают", — уверена Палагина.

Если говорить о важнейших вопросах, то, конечно, всё время увеличиваются меры и объёмы поддержки, которые идут в сектор среднего и малого бизнеса. То, что их недостаточно, естественно. И всегда было недостаточно, отмечает эксперт.

Рестораторов можно понять, отмечает эксперт: новогодние праздники - время солидной выручки.

"Но я бы на что обратила внимание? Сегодня бизнес, в частности, ресторанный бизнес тревожит, конечно, возможность полного локдауна. Я не в курсе деталей ситуации по Санкт-Петербургу. Но, насколько нам известно, там речь идёт о том, чтобы избежать полного закрытия, полного локдауна", — уверена Палагина.

"Если предприниматель ответственный, то должен понимать"

Палагина развивает мысль: по всей статистике основное количество заболевших приходится как раз на организации, которые продолжили работу, так что ограничительные меры оправданы.

"У нас же изначально отрицали и рассматривали это все как очередную пугалку. Сейчас это наша действительность. Уже всем понятно. И если предприниматель ответственный, то должен понимать: в его в кафе не должны заходить люди без маски. Нужно считать расстояние от столика до столика, проверять, не игнорируют ли сотрудники меры "карантинной работы", - продолжает Палагина.

Конечно, проверки идут, идут во всей сфере обслуживания. Но если говорить о других мерах поддержки, принято решение о том, чтобы у нас все плановые проверки в отношении малого и среднего бизнеса на следующий год "заморожены", отмечает Палагина.

"Это существенная мера поддержки. Необязательно только прямыми денежными вливаниями помогать — ослабление обязательных процедур тоже работает", — резюмирует эксперт.

Специально для сайта "Правда. Ру".