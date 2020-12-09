Логичное предложение по работе с МРОТ пришло из комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Эксперты отметили: нужно сделать так, чтобы МРОТ нельзя было снижать.
Небольшой экскурс: показатель МРОТ, или минимального размера оплаты труда, с 2021 года будут считать по медианной заработной плате (МЗП). Формула проста: 42% МЗП = МРОТ.
Логично, что медианная зарплата может стать меньше — и вслед за ней снизится и МРОТ. Чтобы такого не произошло, и нужна соответствующая поправка.
"Мы фиксируем, что даже в том случае, если медианная заработная плата снизится, минимальный размер оплаты труда при этом снижаться не может.
Минимальный размер оплаты труда не может быть снижен в Российской Федерации ни при каких обстоятельствах. Он сможет только расти", — уверен автор поправки, депутат Андрей Исаев.
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