Меньше некуда: снижение МРОТ планируют запретить

Логичное предложение по работе с МРОТ пришло из комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Эксперты отметили: нужно сделать так, чтобы МРОТ нельзя было снижать.

Небольшой экскурс: показатель МРОТ, или минимального размера оплаты труда, с 2021 года будут считать по медианной заработной плате (МЗП). Формула проста: 42% МЗП = МРОТ.

Логично, что медианная зарплата может стать меньше — и вслед за ней снизится и МРОТ. Чтобы такого не произошло, и нужна соответствующая поправка.