Средняя зарплата в России повысится на 10 тысяч рублей

Средняя зарплата в России составит 57,6 тысячи рублей. Это случится к 2023 году.

По статистике, сейчас средняя зарплата в стране составляет 47,5 тысячи рублей. В течение трех лет она увеличится на 10 тысяч. Такие данные указаны в проекте основных характеристик бюджета Фонда социального страхования на 2021 год и на плановые периоды 2022 и 2023 годов.

По мнению экспертов, в прошлом году в среднем россияне получали 47,8 тысячи рублей, в этом году — 47,5 тысячи. Уже в следующего году зарплаты перешагнут за 51 тысячу рублей, а в 2022 году составят 54,1 тысячи рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала, что сборы налогов с зарплат россиян сократились почти на четверть. Таковы данные по итогам апреля. В марте общая сумма НДФЛ с заработных плат составила 355,9 млрд рублей, а в апреле — 273,4 млрд рублей. Так как размер НДФЛ во время эпидемии не менялся, снижение налогов говорит о том, что сократились выплаты работникам.

Эксперты предлагают ввести в России прогрессивный налог. То есть те, у кого низкий доход, не будут платить НДФЛ вообще, а те, кто получает высокие зарплаты, будет платить больше.